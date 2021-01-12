Поклонская раскрыла, куда пойдет, если не изберется в Госдуму РФ

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская вернется на пост прокурора Крыма, если не изберется в Госдуму-2021. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Симферополе.
«Если меня включают в предвыборные списки [на выборы в Госдуму в 2021 году], я иду дальше. Если нет, мой рапорт лежит у меня на рабочем столе о восстановлении меня в предыдущей должности (прокурор Крыма — прим. ред.)», — цитирует РИА «Новости» Поклонскую. Она рассказала, что ее могут включить в списки кандидатов в Госдуму-2021 от фракции «Единая Россия».
Ранее Поклонская назвала условие для возвращения Крыма в состав Украины. По ее словам, глава МИД страны Дмитрий Кулеба не думает о желании жителей полуострова. Поклонская обвинила власти Украины в водной блокаде региона, передает RT.
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