Поклонская раскрыла, куда пойдет, если не изберется в Госдуму РФ

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Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Наталья Поклонская заявила, что может вернуться на пост прокурора Крыма Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская вернется на пост прокурора Крыма, если не изберется в Госдуму-2021. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Симферополе.

«Если меня включают в предвыборные списки [на выборы в Госдуму в 2021 году], я иду дальше. Если нет, мой рапорт лежит у меня на рабочем столе о восстановлении меня в предыдущей должности (прокурор Крыма — прим. ред.)», — цитирует РИА «Новости» Поклонскую. Она рассказала, что ее могут включить в списки кандидатов в Госдуму-2021 от фракции «Единая Россия».

Ранее Поклонская назвала условие для возвращения Крыма в состав Украины. По ее словам, глава МИД страны Дмитрий Кулеба не думает о желании жителей полуострова. Поклонская обвинила власти Украины в водной блокаде региона, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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