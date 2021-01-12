Моргенштерн высмеял популярный журнал. «Пью водку с 15 лет, нюхаю наркотики». Фото

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Алишер Моргенштерн посмеялся над журналом, в котором его назвали наркоманом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рэпер Алишер Моргенштерн посмеялся над обложкой журнала «Тайны звезд», на которой артист нашел свою фотографию. Соответствующее фото музыкант опубликовал в своем instagram-аккаунте.

«Тайны звезд», — написал Моргенштерн в Stories в социальной сети, прикрепив к фото смеющийся смайлик. На обложке журнала написаны слова от лица рэпера о том, что он пьет водку с 15 лет и употребляет наркотики. В журнале подчеркивают, что артист при этом зарабатывает 15 млн рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что 4 ноября 2020 года Моргенштерн дал интервью журналисту Юрию Дудю. Во время беседы рэпер раскрыл подробности личной жизни и признался, что употреблял наркотики, предает телеканал 360. Музыкант подвергся критике за свои высказывания, но видео, опубликованное на YouTube, к январю набрало 23 млн просмотров. Сам Моргенштерн признался, что ему не понравилось интервью.

Фото: Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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