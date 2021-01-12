Владимир Жириновский заявил об опасности отключения коммунальных услуг зимой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить отключение коммунальных услуг за долги. Политик выступил с таким требованием после пожара в Екатеринбурге, произошедшего из-за неосторожного обращения с огнем.

В квартире жила пьющая семья, у которой за долги отключили электричество. Для освещения помещения люди пользовались горелками и свечами. «Необходимо изменить наше законодательство, а именно запретить отключение света. Ну, отключили им свет, но люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения — жечь свечи, лучину, керосиновые лампы. И все это пожароопасно», — написал Жириновский в своем telegram-аккаунте.

Он также отметил, что опасно отключать должникам газ, так как из-за этого они могут остаться без горячей воды — в некоторых домах она нагревается котлом или бойлером. Также у людей не будет возможности приготовить пищу, добавил депутат. По его мнению, это может быть особенно опасно в период холодов. «Эти долги не стоят их жизни и здоровья», — настаивает Жириновский.

Вместо отключения коммунальных услуг он предложил изыскивать имущество должников, распродавать его и за счет этих денег компенсировать долги. В крайних случаях на помощь могут прийти депутаты, заключил политик.