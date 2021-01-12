КПРФ придумала, как получить голоса на выборах в Госдуму-2021

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин планирует использовать недовольство россиян дистанционным образованием в школах в предвыборной кампании. Такое мнение выразил политолог Константин Калачев.
Рашкин подал в иск в Верховный суд на правительство России. Парламентарий недоволен постановлением кабмина «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды». Документ, по мнению Рашкина, противоречит статье 43 Конституции РФ, которая гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования. Политолог Константин Калачев полагает, что желание Рашкина поднять тему недовольства дистанционным обучением связано с выборами в Госдуму.
«Тема безобидная, но вполне электоральная. Многие родители действительно недовольны, качество образования падает, для них возникает масса неудобств, но при всем этом перспективы иска Валерия Рашкина расцениваю как невысокие. (…). Но пока это горячая тема, на которой можно поиграть», — передает слова Калачева «Коммерсант». Другой политолог Татьяна Становая отметила, что борьба с дистанционным обучением для коммунистов политически безопасна: «Кремль будет рассматривать такие попытки как безответственные игры в популизм, но как-то специально противостоять им не будет».
Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в 2021 году на выборах в Госдуму за партию проголосует половина россиян. По его словам,КПРФ выведет на выборы более миллиона наблюдателей. Также коммунисты планируют привлекать новых людей и обновлять партию.
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