В ЦБ объяснили, кого затронут новые правила контроля наличных

С 10 января вступил в силу закон, согласно которому власти будут следить за любыми операциями, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Обязательному контролю за операциями с наличными подлежат только транзакции юридических лиц. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Центробанка.

С 10 января в России вступил в силу закон, согласно которому власти будут следить за любыми операциями, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более. Также будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — пишет РИА «Новости». При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. «Теперь обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей», — пояснил регулятор.

Ранее сообщалось, что вступившие в силу поправки в «антиотмывочный закон», усиливающие контроль властей над денежными операциями, не решат проблемы с теневой экономикой и коррупцией, а только увеличат нагрузку на банки и Росфинмониторинг. Об этом URA.RU заявили финансовые аналитики Виталий Калугин и Вячеслав Путиловский.