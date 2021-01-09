Экономист: россияне смогут обмануть закон о контроле за наличными

По мнению экспертов, из-за контроля за наличными схемы уходов от уплаты налогов будут совершенствоваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вступившие в силу поправки в «антиотмывочный закон», усиливающие контроль властей над денежными операциями, не решат проблемы с теневой экономикой и коррупцией, а только увеличат нагрузку на банки и Росфинмониторинг. Об этом URA.RU заявили финансовые аналитики Виталий Калугин и Вячеслав Путиловский.

С 10 января власти будут следить за любыми операциями, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более. Также будут контролироваться почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

«Закон не настолько ухудшает наличный оборот в стране, как этого хотелось бы его создателям. Организации, которым это нужно, просто разделят сумму в 600 тысяч рублей на шесть переводов по 100 тысяч рублей», — объяснил Калугин. По мнению экономиста, данные поправки лишь повысят объем работы Росфинмониторинга и банков. «До введения этого закона пресс против отмывочных операций был достаточно силен, и дальше давить бесполезно. А сейчас „серый сектор“ просто увеличит объем работы — и сможет действовать дальше», — уверен эксперт.

С этим согласен и младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «Способы сокрытия доходов как были, так и остались. Смысл поправок заключается лишь в том, что теперь налоговая сможет получить доступ к дополнительной информации по движению денежных средств. Но по мере того, как будет улучшаться система сбора налогов, будет совершенствоваться и система уходов от них», — предупредил эксперт.

Ранее экономисты заявили, что контроль за наличными расчетами снизит коррупцию среди чиновников, поэтому законопослушным россиянам можно не бояться этого. Однако другие эксперты считают, что расширение списка операций с деньгами, попадающих под контроль финансовой разведки, негативно скажется на 5-6 млн россиян, получающих «серые» зарплаты.