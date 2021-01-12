12 января 2021

Астрономы открыли яркую комету, которую видно без телескопа

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Комету можно будет увидеть в ночном небе 12 декабря 2021 года Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Астрономы открыли самую яркую комету 2021 года. Публикация об этом сделана на официальном сайте Minor Planet Circular, MPC.

«На момент открытия комета C/2021 A1 (Leonard) находилась в направлении созвездия Гончие Псы», — говорится в сообщении. По данным наблюдателей, у кометы есть небольшой, но широкий хвост. Объект можно будет увидеть 12 декабря 2021 года невооруженным глазом.

В начале января жителям России посчастливилось видеть еще одно космическое явление — астероид WU5, открытый в 2020 году. Однако наблюдать за ним можно было только с помощью мощного телескопа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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