12 января 2021

Госдеп США пригрозил Европе санкциями из-за «Северного потока-2»

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Германия нашла способ обойти санкции США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственный департамент США пригрозил европейским компаниям, помогающим строить газопровод «Северный поток-2», санкциями. Об этом сообщает источник в правительстве Штатов.

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», — заявил Reuters инсайдер в правительстве США. Тем временем, Дания приступает к прокладке труб «Северного потока-2» 15 января, пишет RT.

В конце ноября стало известно, что Евросоюз может отказаться от завершения строительства «Северного потока-2» под давлением новоизбранного президента США Джо Байдена. Однако Германия уже нашла способ обойти санкции США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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