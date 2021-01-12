Госдеп США пригрозил Европе санкциями из-за «Северного потока-2»

Государственный департамент США пригрозил европейским компаниям, помогающим строить газопровод «Северный поток-2», санкциями. Об этом сообщает источник в правительстве Штатов.
«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», — заявил Reuters инсайдер в правительстве США. Тем временем, Дания приступает к прокладке труб «Северного потока-2» 15 января, пишет RT.
В конце ноября стало известно, что Евросоюз может отказаться от завершения строительства «Северного потока-2» под давлением новоизбранного президента США Джо Байдена. Однако Германия уже нашла способ обойти санкции США.
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