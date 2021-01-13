В России после праздников начало расти число погибших от COVID

За сутки в России зафиксировано 22 850 новых случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 22 850 новых случаев коронавируса. Второй день подряд растет число умерших от COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — передали в оперштабе. Жертвами инфекции за сутки стали 566 человек, днем ранее от нее скончался 531 пациент. Выздоровели за сутки 28 658 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 в России заразились 3 471 053 человека, 63 370 скончались.

Лидером по числу новых заболевших в России остается Москва: за сутки в столице зафиксировано 4320 случаев инфекции. На втором месте расположился Санкт-Петербург — 3003 новых больных. Далее идет Московская область, где число заболевших увеличилось на 1189 человек.

Среди регионов УрФО первое место по-прежнему занимает Свердловская область, где за сутки зафиксировано 374 новых случаев коронавируса. Далее идут Челябинская область (+289) и Пермский край (+286). В ХМАО пациентов с инфекцией стало на 211 больше. Следом расположилась Тюменская область (+165). Меньше всего случаев COVID-19 подтверждено в ЯНАО — 115 и в Курганской области — 105.

Зимой 2020 года в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. В январе 2021 года первые случаи заражения новым штаммом зафиксированы в России, передают « Дни.ру ». Врачи предупреждают, что перенесшие коронавирус пациенты рискуют получить тяжелые осложнения, уточняет агентство Nation News.