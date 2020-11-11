Названа причина, почему Навальный не возвращается в Россию

Для возвращения Алексея Навального в Россию нет подходящей повестки, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный не скоро прилетит Россию, поскольку у него нет повестки для яркого возвращения, сделал прогноз для URA.RU член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев. Сейчас в стране нет выборов, а из-за коронавируса запрещены массовые публичные мероприятия, поэтому оппозиционер пока будет за границей, полагает специалист.

«Навальный — не самостоятельная фигура. Вероятно, его кураторы хотят как-то разыграть его возвращение домой — с помпой, поярче. Возможно, придумывают целую большую постановку, спектакль. Но сейчас не та повестка, чтобы возвращаться — нет выборов, нельзя проводить митинги», — объясняет эксперт.

Матвейчев считает, что блогера использует английская разведка. «Навальным не решает, вернется ли в Россию, когда и в каком виде. Он в этой постановке — реквизит. А режиссеры — английская разведка. Как только в деле появился „Новичок“, стало понятно, что вся ситуация фальшивая. Это своего рода подпись. Режиссеры ситуации должны были иметь санкцию на использование слова „Новичок“, которое эксплуатируют англичане со времен отравления Скрипалей. Плюс все друзья Навального из Англии», — полагает политолог.

По данным Матвейчева, супруга Навального рассказала врачам, что он болел панкреатитом (воспаление поджелудочной железы), состоял на учете, поскольку в любой момент мог быть приступ. «Навальный держал диету. В Томске нарушил — выпивал и ел китайскую еду. Он прекрасно знал, что у него было обострение панкреатита. И всю эту ситуацию об отравлении специально смоделировали, чтобы повернуть против Путина», — убежден Матвейчев.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. По просьбе семьи, его вывезли в Германию, где он находится на лечении. Блогер встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом некоторые СМИ считают, что активность Навального в соцсетях контролируется западными спецслужбами.