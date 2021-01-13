СМИ: когда Путин обратится к Федеральному Собранию

Обращение президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться в феврале. Об этом сообщил источник в парламенте.
«Послание президента Федеральному Собранию может пройти в середине февраля», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инсайдера. Тема и формат обращения Путина не уточняются.
В прошлый раз президент обращался к Федеральному Собранию в январе 2020 года. Тогда Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. Также российский лидер сделал акцент на социальных вопросах, в частности, на демографии и здравоохранении, напоминает RT. В день послания Федеральному Собранию 15 января прошлого года правительство РФ Дмитрия Медведева подало в отставку.
Послание президента Федеральному Собранию — это ежегодное публичное обращение главы РФ к обеим палатам парламента. В нем президент дает оценку реализованным программам и определяет основные направления внутренней и внешней политики.
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