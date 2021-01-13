СМИ: когда Путин обратится к Федеральному Собранию

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
В середине февраля Владимир Путин может обратиться к Федеральному Собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обращение президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться в феврале. Об этом сообщил источник в парламенте.

«Послание президента Федеральному Собранию может пройти в середине февраля», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инсайдера. Тема и формат обращения Путина не уточняются.

В прошлый раз президент обращался к Федеральному Собранию в январе 2020 года. Тогда Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. Также российский лидер сделал акцент на социальных вопросах, в частности, на демографии и здравоохранении, напоминает RT. В день послания Федеральному Собранию 15 января прошлого года правительство РФ Дмитрия Медведева подало в отставку.

Послание президента Федеральному Собранию — это ежегодное публичное обращение главы РФ к обеим палатам парламента. В нем президент дает оценку реализованным программам и определяет основные направления внутренней и внешней политики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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