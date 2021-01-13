Артур Никитин начал строить многоярусный ТРК в центре Челябинска еще в начале 2000-х годов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска обратилась в областной Арбитражный суд с иском об изъятии шестиэтажного недостроя в центре города. В здании, которое возводило ООО «Стройсвязьурал 1» известного в городе бизнесмена Артура Никитина, предполагалось разместить резиденцию главы КНР Си Цзиньпиня и китайской делегации во время саммитов ШОС и БРИКС.

«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска [КУиЗО] обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Стройсвязьурал 1“…об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 74:36:0508010:65, площадью застройки 3945,5 кв. метра, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 94, путем продажи с публичных торгов», — говорится в определении суда.

Суд запретил управлению Росреестра регистрационные действия в отношении объекта, а застройщику — любые действия или работы, способные изменить состояние здания. «Власти города действуют в рамках закона. Причина в том, что срок аренды земли истек и продлить соответствующий договор невозможно. В такой ситуации — как и говорится в иске — объект продается с аукциона, а полученные деньги должны быть переданы застройщику», — рассказал URA.RU Никитин.

Один из главных недостроев в центре Челябинска было решено реанимировать под саммиты ШОС и БРИКС. Летом 2020 года здесь планировалось разместить в этом здании делегацию КНР. Однако после отмены мероприятий из-за пандемии коронавируса Никитин счел нецелесообразным достраивать спортивно-гостиничный комплекс и объявил о его перепрофилировании.

Заседание по делу назначено на 17 февраля. Ранее тот же суд отказал ФНС в иске о банкротстве ООО «Стройсвязьурал 1». Бизнесмен выиграл параллельный процесс, добившись признания незаконным решения о долге по налогам в 313 млн рублей. Однако это не помешало прокуратуре в октябре 2020 года направить в суд уголовное дело об уклонении от налогов на сумму 287 млн рублей, в котором обвиняют руководителей фирмы.

Громадный недострой на улице Васенко стал уже привычной деталью городского пейзажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU