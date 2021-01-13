Инсайдеры: с кем дружил новый глава прокуроров Приволжья

Государственный советник юстиции 2 класса Николай Шишкин возглавит управление генпрокуратуры в ПФО Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый руководитель управления генпрокуратуры России в Приволжском федеральном округе Николай Шишкин дружил с судьями и конфликтовал с сотрудниками ФСБ. Об этом URA.RU рассказали источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«У Шишкина [в период работы прокурором Воронежской области в 2006—2019 года] была выстроена система неформальных отношений с судейским корпусом и следствием, исключением было только ФСБ», — рассказал URA.RU инсайдер. Данную информацию подтверждает и воронежский правозащитник, юрист Роман Хабаров.

«Шишкин хорошо общался с региональной властью и с судьями. У него не сложились отношения только с местным управлением ФСБ», — пояснил URA.RU Хабаров. По его мнению, напряжение между Шишкиным и ФСБ возникло из-за возможных претензий силовиков к некоторым подчиненным главы надзорного ведомства.

Считается, что после назначения в сентябре 2019 года Шишкина замгенпрокурора по Сибирскому федеральному округу он не потерял свое влияние на Воронежскую область. «Новый прокурор области продержался только год. А через год прокуроров просто так не меняют. И люди Шишкина остались у власти», — добавляет пенсионер МВД Хабаров.

Собеседники агентства затруднились ответить на вопросы, как Шишкин успел проявить себя за год работы в Новосибирске. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили URA.RU, что у Шишкина со всеми структурами выстроены исключительно рабочие отношения.

Прежний глава надзорного ведомства в ПФО Сергей Зайцев переезжает в Екатеринбург и вместо Игоря Ткачева будет курировать управление генпрокуратуры РФ в Уральском округе. Ткачев также сохранит должность замгенпрокурора, но переедет в Москву и будет заниматься надзором за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД России.