Политолог: кто пиарится на отставке мэра Якутска

Мэр Якутска покинула свой пост из-за проблем со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политики, утверждающие, что мэр Якутска Сардана Авксентьева покинула свой пост якобы под влиянием вышестоящих людей, говорят это только ради самопиара. Об этом в разговоре с URA.RU заявила политолог Анна Федорова. По ее мнению, нет никаких оснований полагать, что Авксентьева обманула своих избирателей, сказав, что покинула пост из-за проблем со здоровьем.

Ранее о том, что Авксентьева покинула свой пост не по состоянию здоровья, а из-за оказанного давления, заявил депутат-коммунист парламента Бурятии и секретарь местного отделения КПРФ Баир Цыренов. В своем профиле в Instagram он, со ссылкой на свои источники, сообщил, что Авксентьеву якобы заставили уйти.

«Подобные заявления — чисто политические спекуляции, которые не имеют под собой никаких оснований. Это попытка других политиков привлечь к себе внимание и как-то подкрепить свой политический потенциал, — заявила Федорова. — Нет никаких оснований сомневаться в официальном заявлении Аксентьевой — она зрелый политик и никогда не боялась конфликтных заявлений, поэтому если бы там была другая история, то она бы дала это понять. А спекуляции на эту тему — как минимум некрасиво и неэтично по отношению к самой Авксентьевой».

О досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила 11 января. На своей странице в Instagram политик объяснила, что из-за постоянной и напряженной работы она вынуждена лечь на операцию. Мэр попросила работодателей отпустить ее «с легким сердцем» и напомнила, что на своем посту трудилась честно.