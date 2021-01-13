Степашин: расселение ветхих домов — благотворительность

Переселение россиян из ветхого жилья является благотворительностью. Так считает председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, глава Императорского православного палестинского общества (ИППО), бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Об этом он заявил во Владивостоке на церемонии передачи гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19 от ИППО Владивостокской епархии.
«Переселение граждан из аварийного жилья — это тоже такая благотворительная деятельность, которая проходит в нашей стране уже несколько лет по инициативе Владимира Путина», — цитирует «Интерфакс» Степашина. Он подчеркнул, что приехал в Приморье в командировку в связи с расселением аварийного жилья.
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что проблема аварийного жилья является «позорной страницей» отечественной истории, которую необходимо закрыть таким образом, чтобы она больше никогда не возникала, напоминает «Дни.ру». В конце декабря глава государства подписал закон о всероссийской реновации старого жилого фонда. Документ предусматривает расселение жителей ветхого и аварийного жилья и предоставляет региональным властям самим принимать решение о сносе неаварийных домов. Однако в разговоре с URA.RU председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская заявила, что нет никакой гарантии, что при расселении россиянам предоставят действительно качественное жилье.
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