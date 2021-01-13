Степашин: расселение ветхих домов — благотворительность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, степашин сергей
Сергей Степашин напомнил, что переселение россиян из аварийного жилья проходит несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Переселение россиян из ветхого жилья является благотворительностью. Так считает председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, глава Императорского православного палестинского общества (ИППО), бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Об этом он заявил во Владивостоке на церемонии передачи гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19 от ИППО Владивостокской епархии.

«Переселение граждан из аварийного жилья — это тоже такая благотворительная деятельность, которая проходит в нашей стране уже несколько лет по инициативе Владимира Путина», — цитирует «Интерфакс» Степашина. Он подчеркнул, что приехал в Приморье в командировку в связи с расселением аварийного жилья.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что проблема аварийного жилья является «позорной страницей» отечественной истории, которую необходимо закрыть таким образом, чтобы она больше никогда не возникала, напоминает «Дни.ру». В конце декабря глава государства подписал закон о всероссийской реновации старого жилого фонда. Документ предусматривает расселение жителей ветхого и аварийного жилья и предоставляет региональным властям самим принимать решение о сносе неаварийных домов. Однако в разговоре с URA.RU председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская заявила, что нет никакой гарантии, что при расселении россиянам предоставят действительно качественное жилье.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...