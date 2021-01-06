Эксперты сомневаются в том, что люди смогут получить выгоду от закона о реновации старого жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Попасть под программу всероссийской реновации жилья в первую очередь рискуют жители столиц регионов, но нет никакой гарантии, что при расселении им предоставят действительно качественное жилье. При этом есть основания полагать, что закон был создан в пользу застройщиков — у девелоперов есть все возможности нажиться на программе. Об этом в разговоре с URA.RU заявили председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская и замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о всероссийской реновации старого жилого фонда. Документ предусматривает расселение жителей ветхого и аварийного жилья, предоставляет региональным властям самим принимать решение о сносе неаварийных домов и освобождает собственников квартир в домах, включенных в программу расселения, от взносов на капремонт.

«У меня очень много претензий к этому закону. По моему мнению, передавать регионам право обеспечивать очередников и жителей коммуналок более-менее приличными условиями при переселении — очень неправильно, люди будут возмущаться и протестовать, — считает Хованская. — Разработчики законопроекта совершили много ошибок при его создании. Но мне кажется, это было сделано сознательно: закон создан в пользу застройщиков, а не в пользу граждан. Поэтому я не завидую тем, кто попадет под действие этого закона. Если не будет существенного улучшения жилищных условий, перспектив у него нет. Да, россиянам будут предлагаться новые дома, но нет никакой гарантии, что дома будут хорошего качества. Поэтому если в регионах начнут реализовывать эту программу, не учитывая мнения людей и не договариваясь с жильцами, проект утонет в судах».

Как рассказала Хованская, изначально в законе не было речи о том, что собственники жилья могут повлиять на решение о включении их дома в программу реновации. Однако в окончательном варианте было уточнено, что собственники смогут участвовать в голосовании: за включение в программу должны высказаться две трети участников голосования, для выхода из программы достаточно одной трети. Если в домах не проведут собрания собственников в установленный срок — не позднее месяца после принятия решения о реновации территории — они также включаются в программу реновации. Также в программу могут попасть частные дома, где будет просто невозможно провести собрание — в таком случае дом автоматически попадет под действие реновации.

«Я думаю, что, в отличие от московской программы реновации, когда была оказана серьезная поддержка ее реализации, не во всех регионах будет такая возможность. И пока неизвестно, как себя поведут региональные власти. Честно говоря, есть опасения, что интересы ряда девелоперов, которые слишком близки с региональными или муниципальными властями, будут преобладать над интересами большинства людей», — заявил URA.RU замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

По словам Гордеева, в основном из-за программы рискуют жители столиц регионов и развитых муниципальных центров: «Делать застройку на базе реновации означает как минимум то, что вместо пятиэтажек появятся многоэтажки. И необходимо, чтобы все квартиры были раскуплены. Поэтому в интересах девелоперов — проводить ее там, где больше людей». Гордеев уверен, что определенная часть россиян точно будет недовольна проведением программы. «Но все зависит от того, смогут ли девелоперы предложить экономические варианты, которые принесут им выгоду, и будут интересны собственникам жилья», — заключил он.

Законопроект был внесен сенаторами от «Единой России» Николаем Журавлевым, Олегом Мельниченко, Андреем Шевченко и депутатом Госдумы Евгением Москвичевым. На момент написания новости URA.RU не удалось с ними связаться, Москвичев отказался от комментариев.