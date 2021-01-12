Тюменцы выступили против расширения федеральной трассы

По словам жителей Боровского, путь экстренных служб в их поселок увеличится на пять километров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители поселка Боровский (Тюменская область) готовятся писать жалобы властям, из-за проекта расширения федеральной трассы Р-402. Об этом они пишут в соцсети «Вконтакте». Реконструкция дороги затруднит проезд в поселок как для самих жителей, так и для экстренных служб.

«Предлагаю обратиться коллективно в госорганы с заявлением о пересмотре проекта реконструкции участка автодороги Р 402, с 10 по 17 км Тюмень — Боровский. После реконструкции мы не сможем проехать в поселок напрямую, а также вернуться из Тюмени. Нам добавится лишние 5 км на проезд», — такой пост в группе «Боровский Luxury | Тюмень» соцсети «ВКонтакте» разместила местная жительница Екатерина Нестеренко.

В комментариях девушку поддержали. В качестве примера того, к чему приведет расширение трассы, люди привели недавний пожар в нелегальном доме престарелых, унесший жизни семи человек. «Представьте, если вызвать срочно скорую, ей придется потратить драгоценное время. А при пожаре на Трактовой пожарный сказал, что приехали бы быстрей, если бы не железная дорога. А теперь представьте, что тут будет», — написал пользователь Петр Иванов.

Жители поселка уже создают тематические беседы в мессенджерах, и обсуждают, кому эффективнее написать коллективное письмо: губернатору Тюменской области Александру Моору, либо же сразу обратиться в федеральные органы власти. Агентство направило запрос в тюменский филиал «Уралуправтодор».

Ранее URA.RU также сообщало, что из-за реконструкции трассы Р-402, часть боровчан лишатся своего имущества. Для госнужд изымут земельные участки, на которых стоят дома, хозпостройки и магазины.