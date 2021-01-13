13 января 2021

ЦБ хочет ввести для банков новое правило. Оно защитит права россиян

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Интервью с Алексеем Луценко. Екатеринбург, скб банк
Ответ должен быть по существу проблемы, с которой клиент обратился, а не простой отпиской, отметили в ЦБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банки, МФО и другие финансовые организации в России обяжут отвечать на письма и жалобы клиентов в течение двух недель. В исключительных случаях возможно продление этого срока до 30 суток. Проект документа планируется подготовить к весне 2021-го.

«В Центробанке предлагают законодательно обязать банки, МФО и другие финансовые компании отвечать на обращения граждан», — пишут «Известия». Причем, как уточнили в регуляторе, ответ должен быть по существу проблемы, с которой клиент обратился, а не простой отпиской.

Сейчас порядок и сроки рассмотрения кредитными и другими организациями жалоб со стороны потребителей четко не прописаны в законодательстве. Например, 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан РФ) не предусматривает для них обязанности реагировать на письма физлиц и распространяется только на госорганы. В законе о защите прав потребителей нет пунктов, касающихся деятельности финансовых организаций. Закон о банках и банковской деятельности также не устанавливает порядок и сроки рассмотрения обращений граждан. Предлагаемый подход позволит гражданам напрямую взаимодействовать с игроками финансового рынка, а также и быстро решать свои проблемы

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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