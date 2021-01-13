Доктор Мясников усомнился в естественном происхождении COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников сомневается в естественном происхождения коронавируса. Об этом свидетельствует непредсказуемость течения эпидемии, сообщил он в своем telegram-канале.
«До сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения. Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идет согласно законам природы», — поделился мыслями Мясников.
Телеведущий также сообщил, что допускает заговор мировых СМИ, заранее сообщавших о коронавирусе. «Артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий. Это все, конечно фантазии, но терзают меня смутные сомнения», — резюмировал врач.
В последнее время Александр Мясников делает все больше спорных заявлений. Так, в начале января он рассказал, что власти Украины ввели жесткий карантин в стране из-за своего бессилия, тем самым переложив ответственность за борьбу с пандемией на своих граждан. Он также обвинил россиян в разорении российской медицины, напоминают «Дни.ру».
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