13 января 2021

Доктор Мясников усомнился в естественном происхождении COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Мясников. Москва
Сомнение доктора вызвало нетипичное развитие эпидемии Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников сомневается в естественном происхождения коронавируса. Об этом свидетельствует непредсказуемость течения эпидемии, сообщил он в своем telegram-канале.

«До сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения. Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идет согласно законам природы», — поделился мыслями Мясников.

Телеведущий также сообщил, что допускает заговор мировых СМИ, заранее сообщавших о коронавирусе. «Артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий. Это все, конечно фантазии, но терзают меня смутные сомнения», — резюмировал врач.

В последнее время Александр Мясников делает все больше спорных заявлений. Так, в начале января он рассказал, что власти Украины ввели жесткий карантин в стране из-за своего бессилия, тем самым переложив ответственность за борьбу с пандемией на своих граждан. Он также обвинил россиян в разорении российской медицины, напоминают «Дни.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...