В Кургане вырастет стоимость проезда в автобусах

Проезд на восьми маршрутах в Кургане будет стоить 26 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость проезда в автобусах на восьми маршрутах Кургана вырастет в конце января до 26 рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте городского транспортного управления. Сейчас максимальная стоимость проезда в Кургане составляет 25 рублей.

«На основании поступившего от перевозчика уведомления с 24 января 2021 года на автобусах маршрутов №№ 12, 31, 301, 318, 341 стоимость одной поездки составит 26 рублей», — говорится в сообщении. С 26 января вырастет стоимость проезда на маршруте №388, с 28 января — на маршрутах №13 и №342.

Стоимость проезда на маршруте 388 повышалась до 25 рублей месяц назад — 18 декабря 2020 года. Цены на проезд в автобусах на маршрутах №№ 12, 31, 301, 341 в последний раз увеличивались 27 ноября, на маршрутах №№ 13, 318, 342 — 6 ноября.

Массово повышать стоимость проезда в автобусах курганские перевозчики начали прошлым летом. На одних маршрутах стоимость поездки увеличилась до 25 рублей, на других — до 24 рублей. В конце декабря ООО «МТ КурганАвтолайт» решило повысить стоимость проезда на маршруте №353 сразу до 31 рубля за поездку. В администрации города сочли такое резкое повышение недопустимым. Мэр Кургана Андрей Потапов встретился с руководством компании-перевозчика, убедив его пока не повышать цены.

Владельцы автобусов планировали массово поднять стоимость проезда в начале 2020 года, но тогда мэрия убедила их не делать этого хотя бы до 1 июля. Сами перевозчики объясняют рост цен повышением расходов на топливо и содержание транспорта, а также необходимостью выплачивать зарплату сотрудникам.