13 января 2021
12 января 2021

Волна ежедневных смертей от коронавируса захлестнула ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерти ямальцев от коронавируса продолжаются 36 дней подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ежедневные смерти жителей ЯНАО с подтвержденным коронавирусом продолжаются 36 сутки, за это время скончались 83 человека. За прошедший день умерла еще одна пациентка, сообщил региональный оперативный штаб. Волна смертей, захлестнувшая округ в последний месяц, является рекордной для Ямала.

«В Новом Уренгое ушла из жизни 72-летняя женщина», — доложили в оперштабе. Вторые сутки подряд в округе фиксируют по одному летальному исходу. Всего с начала пандемии от коронавируса скончался 361 человек. По частоте смертей ЯНАО занимает седьмое место в России — 67 случаев на 100 тысяч населения.

Также за минувшие сутки коронавирусом заразились 112 жителей округа. Наибольший прирост дал Новый Уренгой, где зафиксировали 16 случаев. В Салехарде заболели 13 горожан. В Надымском районе и Ноябрьске инфекцию подхватили по 12 человек. Всего в ЯНАО подтверждено 34 068 случаев коронавируса, вылечились 27 977 пациентов.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 15 января. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно стабилизируется. На Ямале продолжается третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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