Михаил Мень не может пользоваться интернетом и уезжать из места проживания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения до конца февраля экс-губернатору Ивановской области и бывшему министру строительства и ЖКХ Михаилу Меню, обвиняемому в хищении 700 миллионов рублей. Ему запрещено, в частности, покидать место проживания и пользоваться интернетом.

«Басманный суд продлил запрет определенных действий Михаилу Меню, обвиняемому в хищении, до конца февраля», — передает ТАСС. Меню запрещено покидать место проживания в Красногорском районе Московской области, за исключением ежедневных прогулок. Также он не может пользоваться интернетом, отправлять и получать письма и посылки и имеет право общаться только с ограниченным кругом лиц.

Следственные действия по делу экс-губернатора завершены, сообщил адвокат Меня Мурад Мусаев. По его словам, они с подзащитным начали ознакомление с материалами дела. Во время следствия Мень не смог давать показания, так как заразился коронавирусом, многие следственные действия проводились без него, добавил адвокат.

Михаил Мень был задержан 18 ноября. Его обвинили в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Сам он не признает вину и считает сложившуюся ситуацию недоразумением. Ранее юристы увидели в деле Меня шанс на оправдание или смягчение наказания. Выяснилось, что на деньги, в хищении которых обвиняют политика, в Ивановской области строят больницы и поликлиники.