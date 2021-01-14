В РФ хотят более чем вдвое поднять социальный налоговый вычет

Размер социального налогового вычета в РФ должен быть увеличен более чем в два раза. Соответствующее предложение фракция «Справедливая Россия» направила в правительство. Об этом сообщил глава СР Сергей Миронов.
«Последний раз максимальный размер социального налогового вычета был повышен до 120 000 рублей в 2008 году. Сегодня совсем другие цены и другие траты, в том числе на лечение или образование. Мы предложили проиндексировать этот показатель», — приводит слова Миронова пресс-служба партии.
Величина годового дохода, облагаемого налогом, может быть уменьшена на сумму, потраченную на лечение и покупку лекарств, обучение, а также на расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и накопительную часть трудовой пенсии. В результате максимальный размер социального налогового вычета может вырасти до 288 608 рублей, считают члены «Справедливой России».
Ранее Миронов предложил ввести в РФ новую категорию пенсионеров. По его мнению, государству стоит платить семьям медиков, погибших от коронавируса.
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