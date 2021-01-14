Мишустин пообещал сохранить удаленную работу в РФ навсегда

Глава российского правительства Михаил Мишустин собирается навсегда сохранить для россиян возможность работать удаленно. Об этом премьер-министр заявил, обращаясь к участникам Гайдаровского форума.
«Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», — уточнил Мишустин. Он подчеркнул, что удаленная работа и ее особенности закреплены поправками в Трудовом кодексе, пишет «Национальная служба новостей».
Весной и в начале лета 2020 года доля работающих дистанционно россиян составляла 10-15%. Это была вынужденная мера, но с появлением новых технологий такой способ работы будет только развиваться, уверен Мишустин. Это неизбежное изменение на рынке труда, которое ждет как инновационные, так и традиционные «офлайновые» производства, считает политик.
Удаленная работа официально легализована в России с 1 января 2021 года. Закон предусматривает три новых вида труда. Кроме того, в онлайн в новом году перейдут даже некоторые государственные услуги, уточняет телеканал 360.
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