Мишустин пообещал сохранить удаленную работу в РФ навсегда

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин уверен, что удаленная работа неизбежно изменит рынок труда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского правительства Михаил Мишустин собирается навсегда сохранить для россиян возможность работать удаленно. Об этом премьер-министр заявил, обращаясь к участникам Гайдаровского форума.

«Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», — уточнил Мишустин. Он подчеркнул, что удаленная работа и ее особенности закреплены поправками в Трудовом кодексе, пишет «Национальная служба новостей».

Весной и в начале лета 2020 года доля работающих дистанционно россиян составляла 10-15%. Это была вынужденная мера, но с появлением новых технологий такой способ работы будет только развиваться, уверен Мишустин. Это неизбежное изменение на рынке труда, которое ждет как инновационные, так и традиционные «офлайновые» производства, считает политик.

Удаленная работа официально легализована в России с 1 января 2021 года. Закон предусматривает три новых вида труда. Кроме того, в онлайн в новом году перейдут даже некоторые государственные услуги, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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