ВОЗ: британский коронавирус увеличит нагрузку на медицину

Новый британский штамм коронавируса вызывает тревогу. Есть опасения, что он значительно увеличит нагрузку на медицину. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
«При отсутствии более интенсивных мер контроля, новый вариант коронавируса еще больше увеличит нагрузку на и без того перегруженные учреждения здравоохранения», — цитирует РИА «Новости» Клюге. По его словам, необходимо предпринять меры, чтобы снять эту нагрузку.
Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании в декабре. Сообщалось, что эта разновидность вируса на 70% заразней обычного и распространяется с большей скоростью, пишет «Национальная служба новостей». В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Она пояснила — зараженным оказался россиянин, вернувшийся из Соединенного Королевства. Позже стало известно, что в России ученые выявили штамм коронавируса с 18-ю новыми мутациями. Возможно, это окажется уникальный «российский» вид SARS-CoV-2.
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