Инсайд: пермского кандидата в Госдуму отстранили от кампании

Источник: руководитель группы «Налоги и право» Геннадий Сандырев (в центре) не прошел согласование в Москве на участие в выборах в Госдуму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководитель группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев не сможет стать кандидатом в депутаты Госдумы от Пермского края по одномандатному округу № 58. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что Сандырев не прошел согласование в Москве.

«Сандырев не сможет выдвинуться от какой-либо системной партии. Вместо него провластным кандидатом станет [депутат Госдумы по спискам „Единой России“ Игорь] Сапко», — сообщил URA.RU инсайдер. Он говорит, что Сандыреву «все объяснили», дав понять, что в случае самовыдвижения за ним и его бизнесом будут наблюдать пристальнее.

Собеседник URA.RU в краевых органах власти пояснил, что не знает о договоренностях с Сандыревым, но подтвердил, что по округу № 58 согласован Сапко. Сам Сандырев в беседе с корреспондентом URA.RU пояснил, что все согласования проходят в Москве и сейчас нет какого-либо окончательного решения по его кандидатуре.

URA.RU рассказывало, что пока согласование на переизбрание прошли только два депутата Госдумы от Пермского края: Сапко и Дмитрий Скриванов. Региональное отделение ОНФ не поддержит выдвижение Сандырева на предстоящих выборах.