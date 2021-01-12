12 января 2021

Источники: пермским депутатам согласовали переизбрание в Госдуму

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, сапко игорь
Источник: Игорь Сапко (в центре) согласован на переизбрание в Госдуму по одномандатному округу № 58 Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Депутатам Госдумы от Пермского края Игорю Сапко и Дмитрию Скриванову в Кремле согласовали переизбрание в парламент на новый срок. Об этом рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что региональной власти дана установка — помогать будущим кандидатам при проведении кампаний.

«Скриванова согласовали по его же округу [№ 60 — Кунгурский], а Сапко вместо партийных списков пойдет по округу [депутата Госдумы № 58 Игоря] Шубина», — рассказал URA.RU инсайдер. Собеседник агентства в региональных органах власти подтвердил данную информацию.

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Депутат Скриванов на звонок URA.RU не ответил, а в его окружении от комментариев воздержались. Еще один источник, знакомый с ходом согласования кандидатов, сообщил, что Скриванов проходил собеседования в Москве в ноябре и декабре прошлого года.

Сапко вопрос согласования комментировать отказался. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края также воздержались от комментариев.

URA.RU рассказывало, что Сапко уже заявлял о своей готовности вновь стать депутатом Госдумы. Также подготовку к выборам начал Скриванов. Ожидалось, что конкуренцию им могут составить руководитель группы «Налоги и право» Геннадий Сандырев и советник пермского губернатора Роман Водянов, соответственно.

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