Текслер принял на работу нового заместителя управделами

В правительстве Челябинской области еще одно назначение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о приеме на работу нового управляющего делами главы региона и правительства. Им стал Егор Козлов. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном правовом портале.

«Назначить Козлова Егора Борисовича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области с 13 января с испытательным сроком 3 месяца», — указано в постановлении.

Козлов займет ставку, которая вакантна после увольнения Александра Рукавишникова. Козлов будет отвечать за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства. О том, где ранее работал Козлов, не сообщается.

В управлении делами осталась свободна еще одна ставка первого заместителя. Она освободилась после увольнения Андрея Боброва.