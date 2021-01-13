13 января 2021

Текслер принял на работу нового заместителя управделами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство Челябинской области. Челябинск, правительство челябинской области, цвиллинга27
В правительстве Челябинской области еще одно назначение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о приеме на работу нового управляющего делами главы региона и правительства. Им стал Егор Козлов. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном правовом портале.

«Назначить Козлова Егора Борисовича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области с 13 января с испытательным сроком 3 месяца», — указано в постановлении.

Козлов займет ставку, которая вакантна после увольнения Александра Рукавишникова. Козлов будет отвечать за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства. О том, где ранее работал Козлов, не сообщается.

В управлении делами осталась свободна еще одна ставка первого заместителя. Она освободилась после увольнения Андрея Боброва.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...