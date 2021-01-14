Пермскому депутату Госдумы поставили условие переизбрания

Инсайдер: депутату Госдумы Дмитрию Скриванову для переизбрания нельзя ссориться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутата Госдумы от Пермского края — единоросса Дмитрия Скриванова обязали дружить с региональной властью. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал URA.RU, что такое условие переизбрания в Госдуму поставили Скриванову в Москве.

«Во-первых, Скриванов должен дружить с администрацией губернатора, не поливать грязью краевую власть через дружественный ему медиахолдинг. Во-вторых, он должен отказаться от попыток провести в заксобрание своих людей от других партий», — сообщил URA.RU инсайдер. Он пояснил, что Скриванов согласился с этим и обязался дистанцироваться от краевого парламента и не вести в 2021 году туда своих кандидатов от «Справедливой России» и ЛДПР.

Источник URA.RU, близкий к региональной власти, подтвердил данную информацию. Скриванов в беседе с URA.RU от комментариев воздержался. Источник агентства из политических кругов, пояснил, что отказ от повторения «опыта 2016 года» обсуждался на встрече Скриванова с губернатором Дмитрием Махониным осенью 2020 года.

«На той встрече также были достигнуты договоренности о совместной реализации нескольких важных для Пермского края проектов. Обе стороны заинтересованы не в конфликтах, а во взаимовыгодном сотрудничестве. Достигнутые договоренности исполняются, никто от них не отказывается», — пояснил он. В пресс-службе главы региона от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что в Москве согласовали переизбрание в Госдуму по одномандатным округам двух депутатов от Пермского края: Скриванова и Игоря Сапко. При этом руководитель группы «Налоги и право» Геннадий Сандырев якобы не прошел такое согласование.