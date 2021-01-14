Жириновский оценил политическое будущее Фургала

Рассчитывать экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу на возвращение в политику после освобождения из-под стражи будет уже сложно. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Рассчитывать [Фургалу] на повторение политической карьеры, я думаю, уже сложно. И он не захочет», — сказал Жириновский в эфире программы «Специальный гость» на YouTube-канале RTVI. Лидер ЛДПР (партии, в которой состоит Фургал) добавил, что самым лучшим вариантом для бывшего губернатора после того, как история с его уголовным делом так или иначе закончится, «спокойненько сидеть в Хабаровске».
Фургал был задержан летом прошлого года. По версии следствия, чиновник причастен к деятельности преступной группировки, которая в начале 2000-х годов организовала убийства двух местных предпринимателей. Завершение следствия по делу экс-губернатора может состояться 15 января.
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