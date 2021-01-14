14 января 2021

Жириновский оценил политическое будущее Фургала

© Служба новостей «URA.RU»
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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Владимир Жириновский считает, что в политику Сергей Фургал уже не вернется Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Рассчитывать экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу на возвращение в политику после освобождения из-под стражи будет уже сложно. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Рассчитывать [Фургалу] на повторение политической карьеры, я думаю, уже сложно. И он не захочет», — сказал Жириновский в эфире программы «Специальный гость» на YouTube-канале RTVI. Лидер ЛДПР (партии, в которой состоит Фургал) добавил, что самым лучшим вариантом для бывшего губернатора после того, как история с его уголовным делом так или иначе закончится, «спокойненько сидеть в Хабаровске».

Фургал был задержан летом прошлого года. По версии следствия, чиновник причастен к деятельности преступной группировки, которая в начале 2000-х годов организовала убийства двух местных предпринимателей. Завершение следствия по делу экс-губернатора может состояться 15 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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