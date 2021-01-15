В России число заболевших коронавирусом превысило 3,5 млн

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В стране вновь начался прирост больных коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлен 24 715 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Это почти на 48 случаев меньше, чем днем ранее (24 763). Всего с начала эпидемии заразились более 3,5 миллионов человек.

«За последние сутки в России выявлен 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба, 555 человек скончались. Излечились 27 636 пациентов.

На первом месте по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией остается Москва — там зафиксирован 5534 новых случаев COVID-19. На втором месте Санкт-Петербург — там известно 3094 случая заражения коронавирусом. Тройку замыкает Московская область c 1561 новыми зараженными за сутки.

Из регионов Урала на первом месте по-прежнему находится Свердловская область (+392). В Пермском крае зарегистрировано за сутки 294 пациентов с коронавирусом, В Челябинской области выявлен 293 новых случаев COVID,в ХМАО — 215. В Тюменской области обнаружен 166 больных COVID-19, в ЯНАО — 110. В Курганской области — 114.

Днем ранее в России произошел резкий скачок заражений коронавирусом. За сутки было выявлено 24 763 новых случая коронавируса, что оказалось почти на 2000 больше, чем накануне. В тот день также скончалось 570 человек. Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что в РФ удалось добиться снижения распространения инфекции (24 декабря в России за сутки были зафиксированы рекордные 29 935 случаев заражения), однако поручил правительству через неделю начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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