За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Это почти на 2000 больше, чем накануне (22 850).
«За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Скончалось, по официальным данным, 570 человек. Полностью выздоровлеи за сутки 27 956 пациентов.
На первом месте по числу новых пациентов остается Москва — там зарегистрировали 5893 новых случаев COVID. На втором месте Санкт-Петербург — там сообщили о 3041 больном. Тройку замыкает Московская область с 1263 новыми заболевшими.
Из регионов Урала на первом месте по-прежнему Свердловская область (+383). В других регионах ситуация следующая: Челябинская область — +292, Пермский край — +290, ХМАО — +218, Тюменская область — +162, ЯНАО — +112, Курганская область — +114.
Переломить ситуацию в борьбе с коронавирусом удастся только после ухода холодов, считает доктор медицинских наук Николай Дурманов. По его прогнозу, к середине лета получится привить от инфекции до 70% людей из групп риска.
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