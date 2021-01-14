В России резко выросло число заболевших коронавирусом за сутки

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Дезинфекция подъездов многоквартирного дома. Магнитогорск, дезинфектор, коронавирус, ковид, пандемия
Медики продолжают борьбу с коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Это почти на 2000 больше, чем накануне (22 850).

«За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Скончалось, по официальным данным, 570 человек. Полностью выздоровлеи за сутки 27 956 пациентов.

На первом месте по числу новых пациентов остается Москва — там зарегистрировали 5893 новых случаев COVID. На втором месте Санкт-Петербург — там сообщили о 3041 больном. Тройку замыкает Московская область с 1263 новыми заболевшими.

Из регионов Урала на первом месте по-прежнему Свердловская область (+383). В других регионах ситуация следующая: Челябинская область — +292, Пермский край — +290, ХМАО — +218, Тюменская область — +162, ЯНАО — +112, Курганская область — +114.

Переломить ситуацию в борьбе с коронавирусом удастся только после ухода холодов, считает доктор медицинских наук Николай Дурманов. По его прогнозу, к середине лета получится привить от инфекции до 70% людей из групп риска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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