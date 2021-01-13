Почему Путин потребовал ускорить вакцинацию от коронавируса

Владимир Путин констатировал, что коронавирус еще не побежден Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уже через неделю начать массовую вакцинацию россиян от covid-19. Собеседники URA.RU среди вирусологов полагают, что новые установки могут быть связаны с появлением «британского штамма» коронавируса. На первом в 2021 году совещании с кабмином глава государства заявил о тревоге в связи с мутацией вируса.

Несмотря на то, что формально встреча Путина с правительством 13 января была посвящена строительству дорог, самыми обсуждаемыми стали слова президента о ситуации с коронавирусом в РФ и вакцинации. Глава государства констатировал, что в России удалось добиться снижения распространения инфекции (24 декабря в России за сутки были зафиксированы рекордные 29 935 случаев заражения, 13 января — 22 850). Однако «в мире в целом пока не удается задушить эту болезнь», отметил Путин: «Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем».

Президент дал правительству неделю на начало массовой вакцинации Фото: Kremlin.ru

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова подтвердила, что Британия — лидер в Европе по числу заражений за первую неделю 2021 года. Рост составил почти 34%. «И связано это с распространением нового штамма коронавируса, который зафиксировали коллеги из Великобритании», — отметила Голикова. Выслушав вице-премьера, Путин поручил заняться исследованием новых штаммов коронавируса: «Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты и наши ученые над этим работают». А затем Путин дал кабмину новые вводные по вакцинации россиян.

«Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации. И я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру. Слава богу, вакцина наша не требует при перевозке и транспортировке каких-то экстренных, необычных условий, — обратился Путин к Голиковой. —

Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы».

Масштабная вакцинация населения в России «Спутником V» началась 5 декабря. Первыми препараты начали получать врачи, учителя, соцработники. 5 января директор центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценивал, что прививки получили более 1 млн человек. Чтобы выполнить новые вводные от президента, фармкомпаниям предстоит в разы увеличить производство, сказала URA.RU PR-директор одной из крупнейших компаний-производителей «Р-Фарм» Елена Епифанцева.

В мире появилось сразу несколько новых штаммов коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Известный российский эпидемиолог анонимно (с 28 октября российским медикам запретили публично комментировать пандемию) предположил в разговоре с URA.RU, что требования по ускорению вакцинации населения могут быть связаны непосредственно с появлением «британского штамма» коронавируса, который распространяется быстрее прежнего варианта инфекции. «Он убивает то же число людей, что и предыдущий штамм, но он более заразный. Поэтому есть угроза, что в России вновь начнется рост заболеваемости ковидом, сразу после того, как нам впервые за последние месяцы удалось добиться реального снижения цифр. Такой риск особенно усиливается, если люди не будут соблюдать меры безопасности», — сказал собеседник URA.RU.

Еще одна отличительная особенность «британского штамма» — он чаще обычного поражает детей, сказала URA.RU врач-иммунолог Зоя Скорпилева. «В основном дети не болели вирусом, так как он с трудом проникает в их клетки. Но, видимо, вирусу удалось найти ферменты, которые цепляются за определенные рецепторы», — пояснила Скорпилева. Стоит напомнить, что в начале второй волны коронавируса в России дети считались одними из главных переносчиков инфекций. Из-за этого в школах по всей стране начали вводить дистанционное обучение, от которого регионы начали отказываться после Нового года.

Профессор кафедры инфекционных болезней МГМСУ имени Евдокимова Ирина Шестакова в разговоре с URA.RU напомнила, что кроме «британского штамма» в мире за последнее время еще появились «южноафриканский» и «японский» виды коронавируса. Такое разнообразие может отразиться на диагностике заболевания, методах лечения, клинических проявлениях инфекции.

Но массовая вакцинация способна купировать возникающие риски, считает специалист.

«Массовая вакцинация позволит снизить количество „материала“ для вируса. Ошибочно считать, что вакцина, созданная для борьбы с первым штаммом, не подействует против нового. Когда вводится вакцина, то синтезируется множество антител. Даже если вирус мутировал, то из-за возможности перекрестной реакции вакцина сработает и заболевание будет протекать легче, — сказала Шестакова. — Если вакцинация пойдет действительно массово, то эпидемию удастся победить к осени этого года».