В Пермском крае за сутки выявлено 290 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 января, — 405-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 321-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 495 816 (+24 763 за сутки) заразившихся коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 34 812 (+290 за сутки). Выздоровели 28 203 (+311) человек, умерли — 2213 человек (+17 — за последние сутки).

Коронавирус в Пермском крае ускорил распространение. Коэффициент распространения инфекции (Rt) последние семь дней продолжает увеличиваться (с 0,92 до 0,985). Это означает, что темп распространения инфекции несмотря на общее снижение (Rt < 1) все же растет. Сейчас в больницах региона находится 1645 человек, 90 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выявлены самые заразные территории Пермского края. За последние три недели быстрее всего коронавирус распространялся в Большой Соснове, Гремячинске и Березовке. Там уровень заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1042, 811 и 843 человека, соответственно. За тот же период в среднем по Пермском краю заболеваемость составила 264 человека на 100 тыс. населения, по Перми — 342 человека.

За сутки коронавирус выявлен в 30 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заболевших проживает в Перми — 166 человек. В Пермском районе за сутки подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом, в Березниках — 21. От четырех до шести заболевших COVID-19 выявлено в Краснокамске, Добрянке, Частых, Ильинском, Оханске, Горнозаводске, Кунгурском районе, Соликамске и Осе.

Пермский политех отказывается от дистанционного обучения. ПНИПУ в первую очередь переводит на очный форма обучения студентов старших курсов. С 1 февраля студенты 4 курса бакалавриата и 5 курса специалитета должны будут ходить на лекции в вуз.