Алексей Венедиктов назвал Алексея Навального и Валерия Рашкина политическими партнерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и блогер Алексей Навальный являются политическими партнерами и ведут переговоры по выборам в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Мы знаем, что между людьми Навального и Рашкина ведутся переговоры о выборах в Госдуму 2021 года и о поддержке тех или иных кандидатов. Сейчас они политические партнеры. Да, временные, но партнеры», — сказал Венедиктов в эфире «Эха Москвы». Он обратил внимание на то, что Рашкин принял поддержку Навального во время «Умного голосования», а также поддерживает его в публичном пространстве.

По мнению политтехнолога Марата Баширова, все дело в том, что КПРФ утрачивает свои позиции и пытается догнать остальные партии любыми методами, в том числе, с помощью «Умного голосования. При этом эксперт подчеркнул, что на самом деле эта схема не приносит голоса. Это сделано в агонии, которая сейчас происходит в КПРФ. Поэтому такие оригинальные поиски и можно связывать с тем, что заявил господин Венедиктов», — рассказал URA.RU Баширов.

Дозвониться до Валерия Рашкина URA.RU не удалось. Телефон депутата был занят продолжительное время.

Как считает исполнительный директор Центра политанализа Вячеслав Данилов, с помощью технологии «Умного голосования» фракция КПРФ в Москве усилилась, однако в будущем она свои позиции сдаст, передает агентство Nation News. Тогда представители КПРФ упрочили свое присутствие в Мосгордуме. Они получили сразу 13 мандатов из 45 возможных.