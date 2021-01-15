Экс-идеолог Кремля раскрыл, как Собянин может стать президентом

Сергей Собянин не сможет выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин является возможным кандидатом на пост президента РФ, однако конкуренцию ему может составить премьер-министр Михаил Мишустин. При этом без согласования с президентом баллотироваться они не смогут. Об этом заявил политолог Глеб Павловский.

«Я очень многих губернаторов вижу вполне себе вероятными президентами, когда это станет возможным, конечно. Собянин — человек вполне президентского калибра. Но и Мишустин вполне человек президентского калибра», — цитирует Павловского Sobesednik.ru.

Однако, как отмечает эксперт, решение о выдвижении принимает не кандидат, а Администрация президента. С этим суждением также согласился политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с URA.RU он отметил, что несогласованного выдвижения Собинина или Мишустина ждать не стоит. «Выдвинут будет кто-то один. Но еще много воды утечет», — заключил собеседник агентства, отвечая на вопрос, у кого из них больше шансов.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предположил, кто в будущем может стать преемником Владимира Путина. Среди возможных кандидатов на пост главы государства — премьер-министра Михаил Мишустин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие, сообщает агентство Nation News.