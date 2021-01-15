Попова оценила готовность третьей вакцины от коронавируса в РФ

По словам Анны Поповой, вакцина центра Чумакова показывает хорошие результаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вакцина от коронавируса, разработанная в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, будет зарегистрирована уже на днях. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме.

Она уточнила, что институт Чумакова в ближайшие дни должен получить регистрационное удостоверение. «Результаты клиники уже очень хороши и очень показательны», — приводит слова Поповой РИА «Новости».

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала «Спутник V» центра эпидемиологии имени Гамалеи, сообщает телеканал 360. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали, что эффективность препарата составляет 92%. Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» создана в новосибирском центре «Вектор», передает RT. Препарат, разработанный в центре Чумакова Российской академии наук, станет третьим.

Ранее профессор университета Ратгерса (США) Константин Северинов отметил эффективность препарата, созданного центром Чумакова. По его словам, вакцины, созданные с использованием неактивных вирусов, применяются для лечения полиомиелита и других заболеваний. По мнению Чумакова, инактивированная вакцина, вероятнее всего, способна уберечь от большинства мутаций коронавируса.