Мишустин произвел кадровые перестановки в правительстве РФ

Михаил Мишустин назначил руководителей департаментов кабмина Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Формирование нового правительства России

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких структурных подразделений аппарата правительства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В должности директора департамента промышленности утвержден Кирилл Лысогорский, ранее занимавший должность директора департамента промышленности, энергетики и транспорта правительства», — следует из постановления, опубликованного на сайте правительства РФ. Департамент регионального развития возглавил Василий Анохин, работавший заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Департаментом строительства будет руководить Максим Степанов. Ранее он работал директором департамента регионального развития и инфраструктуры правительства. Департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования возглавит Павел Степанов, ранее руководивший департаментом сопровождения законопроектной деятельности кабмина.

Директором департамента транспорта назначен Анатолий Мещеряков, до этого занимавший должность статс-секретаря — заместителя генерального директора ОАО «РЖД». Департаментом энергетики будет руководить гендиректор «Россетей» Павел Ливинский. Главой сводно-аналитического управления правительства выбран Александр Буряк, ранее занимавший должность замначальника аналитического управления Федеральной налоговой службы.

Отмечается, что решения о назначении руководителей департаментов здравоохранения и социального развития будут объявлены позже. Ранее URA.RU сообщало, что глава правительства Михаил Мишустин подписал документ об упразднении пяти департаментов и создании вместо них семи новых ведомств.