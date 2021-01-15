США сменила статус «ВСМПО-Ависма», внесенной в санкционный список

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Виды Верхней Салды, промышленное предприятие, завод, всмпо ависма
«ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство торговли США исключило корпорацию «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) из санкционного списка. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

«Правило исключает корпорацию „ВСМПО-Ависма“, расположенную в России, из Список MEU (военный конечный пользователь — прим. ред.), потому что это дублирует „Корпорация ВСМПО-Ависма“, которая рассматривается для включения в список MEU, но не включен, поскольку комитет по проверке конечных пользователей определил, что компания не „военный конечный пользователь“», — говорится в документе. Там уточняется, что из списка исключено ООО «Молот-Оружие» (Вятские Поляны).

Получить оперативный комментарий в пресс-службе корпорации на момент публикации не удалось. В компанию был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее Минторг США опубликовал список из 45 российских компаний, связанных с оборонной промышленностью, передает RT. В нем были Каменске-Уральский металлургический завод, корпорации «ВСМПО-Ависма» и ГК «Ростех». Источник URA.RU в промышленной отрасли сообщил, что включение в санкционный список США корпорации «ВСМПО-Ависма» может затруднить внешнеэкономическую деятельность предприятия, но не скажется на поставке титана для иностранных авиакомпаний.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Недавно в корпорации в третий раз за год сменили главу.

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