Бандой свердловского экс-вора в законе занялись следователи

Андрей Трофимов создал на Урале криминальную империю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Над бывшим вором в законе из Екатеринбурга Андреем Трофимовым возникла угроза привлечения к уголовной ответственности за групповое вымогательство денег. Следователи ответили на заявление пострадавшей от действий группировки экс-вора в законе. Об этом URA.RU сообщила сама заявительница Ирина.

Пострадавшая от вымогательства 12 января обратилась в управление регионального СКР с заявлением, в котором просила привлечь экс-вора в законе Андрея Трофимова (Трофа) по новой статье уголовного кодекса — занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Однако в официальном ответе женщине речь идет о другом преступлении. «Ваше обращение по факту вымогательства денежных средств Трофимовым, Балуковым, Квартенюком, Коршуновым направлено в Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга», — говорится в ответе свердловского управления СКР.

«Мы [со вторым пострадавшим]обращались именно о привлечении по статье 210.1. Но следователи ответ сформулировали так», — поделилась Ирина. По ее мнению, сам смысл ее заявления не поменялся, но все будет зависеть от решения следователей районного отдела СК.

Соратники Трофы отняли у женщины более 500 тыс. рублей, шантажируя при этом интимным видео и расправой над ее партнером, находящимся на тот момент в колонии. По словам Ирины, уголовное дело о вымогательстве возбудили в отношении одного соратника экс-законника — Александра Балукова (Большой), хотя действовали они, по ее мнению, все вместе.

Ранее URA.RU писало о том, как работает империя экс-вора в законе Трофимова. Его люди имеют влияние на свердловские зоны, занимаются вымогательством денег у предпринимателей. А сам Трофа якобы принимает людей у себя в офисе на Уралмаше и решает проблемы по воровским понятиям. Фигурантом уголовного дела стал всего один человек из окружения бывшего законника.