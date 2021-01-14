У пермяка срослись пальцы на руке после взрыва на заводе

У пермяка после взрыва на заводе повреждена рука (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший сотрудник Пермского порохового завода (ППЗ), получивший травму в результате взрыва на предприятии, отсудил у завода 2 млн рублей. Об этом сообщает Кировский районный суд Перми, где рассматривалось дело. По словам мужчины, после произошедшего инцидента, пальцы на его руке срослись, он получил инвалидность и не может жить полноценной жизнью.

«В результате произошедшего события […] продолжает испытывать физические страдания при долгом нахождении в одежде. В местах пересадки кожи испытывает боли до сих пор. На левой руке кожа настолько стянута, что срослись все пальцы рук», — говорится в решении суда.

Также инстанция приводит словам матери пострадавшего, которая на суде отметила, что одна рука у сына стала «как пластмассовая». Кроме того, ее внук переживает, что отца в детском саду называют «зомби».

Бывший заводчанин оценил моральный вред, полученный от взрыва, в сумму 10 млн рублей, однако суд снизил эту сумму до 2 млн рублей. Пермский пороховой завод отказался компенсировать эту сумму пострадавшему. Сейчас к принудительному взысканию средств подключились судебные приставы.

Взрыв на Пермском пороховом заводе произошел в июле 2019 года, из-за чего пострадало пять человек. Впоследствии один из них скончался. Руководство завода заявило, что причиной ЧП стала детонация специзделия. За год до этого на ППЗ взорвался газовый баллон, в результате чего погибло трое заводчан.