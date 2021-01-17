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Текслер готовит новое решение по карантину в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, текслер алексей
На этой неделе Алексей Текслер будет работать напряженно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер должен принять решение о продлении карантина по коронавирусу, введенного в регионе с начала пандемии. Срок его действия истекает 24 января.

«Скорее всего, режим повышенной готовности будет продлен. Но, по сути, сегодня он сводится к возможности для работающих пенсионеров автоматически продлить больничный и сохранению масочного режима», — пояснил источник URA.RU в правительстве области.

Главной интригой, по его словам, остается вопрос — сохранятся ли ограничения на проведение развлекательных программ в кафе и ресторанах. «Введенный перед Новым годом запрет на ночную работу для общепита отменен. А вот запреты на проведение дискотек, танцев и шоу остались», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе правительства области URA.RU сообщили, что подобные решения принимаются оперативным штабом в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Планируется также, что на этой неделе Текслер проведет расширенное совещание с главами городов и районов. Прошлое было посвящено подведению итогов новогодних праздников и контролю за соблюдением рестораторами оставшихся ограничений. Кроме того, губернатору предстоит командировка в Москву и встреча с министром науки РФ Валерием Фальковым, который прилетит в Челябинск 22 января. Федеральный министр обсудит с губернатором перспективы сотрудничества и возможность господдержки для подготовки в вузах специалистов по приоритетным для региона специальностям, сообщили URA.RU в правительстве области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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