Текслер готовит новое решение по карантину в Челябинской области

На этой неделе Алексей Текслер будет работать напряженно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер должен принять решение о продлении карантина по коронавирусу, введенного в регионе с начала пандемии. Срок его действия истекает 24 января.

«Скорее всего, режим повышенной готовности будет продлен. Но, по сути, сегодня он сводится к возможности для работающих пенсионеров автоматически продлить больничный и сохранению масочного режима», — пояснил источник URA.RU в правительстве области.

Главной интригой, по его словам, остается вопрос — сохранятся ли ограничения на проведение развлекательных программ в кафе и ресторанах. «Введенный перед Новым годом запрет на ночную работу для общепита отменен. А вот запреты на проведение дискотек, танцев и шоу остались», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе правительства области URA.RU сообщили, что подобные решения принимаются оперативным штабом в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Планируется также, что на этой неделе Текслер проведет расширенное совещание с главами городов и районов. Прошлое было посвящено подведению итогов новогодних праздников и контролю за соблюдением рестораторами оставшихся ограничений. Кроме того, губернатору предстоит командировка в Москву и встреча с министром науки РФ Валерием Фальковым, который прилетит в Челябинск 22 января. Федеральный министр обсудит с губернатором перспективы сотрудничества и возможность господдержки для подготовки в вузах специалистов по приоритетным для региона специальностям, сообщили URA.RU в правительстве области.