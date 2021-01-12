Текслер дал особые установки челябинским мэрам после Нового года

Губернатор Алексей Текслер сделал внушение подчиненным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 января предупредил глав муниципалитетов о личной ответственности за соблюдение ресторанами и кафе запретов, сохранившихся после ослабления карантина по коронавирусу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«От соблюдения этих ограничений, в том числе, зависит сохранение стабильной эпидемической ситуации», — заявил глава региона на совещании с мэрами. Поводом для предупреждения стала вольная трактовка соответствующего решения оперштаба. В некоторых городах и районах сочли, что введенные перед Новым годом для заведений ограничения полностью перестали действовать.

С 1 декабря прошлого года и до 11 января в Челябинской области, чтобы исключить вспышки заражений COVID на вечеринках и новогодних корпоративах, запретили ночную работу и проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах. Часть заведений проигнорировала запрет и попала под санкции.

С начала первой рабочей недели 2021 года рестораторам разрешили работу с 23 часов вечера и до шести утра. Запрет на проведение в них дискотек, музыкальных и развлекательных программ сохраняется. Решение было принято на фоне спада числа заражений и смертности, начавшегося перед новогодними праздниками и сохранявшегося до последнего времени. С 13 января число смертей пациентов с COVID приблизилось к рекордным значениям с начала пандемии, также начали расти показатели заболеваемости.