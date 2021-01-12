12 января 2021

Текслер дал особые установки челябинским мэрам после Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер сделал внушение подчиненным Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 января предупредил глав муниципалитетов о личной ответственности за соблюдение ресторанами и кафе запретов, сохранившихся после ослабления карантина по коронавирусу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«От соблюдения этих ограничений, в том числе, зависит сохранение стабильной эпидемической ситуации», — заявил глава региона на совещании с мэрами. Поводом для предупреждения стала вольная трактовка соответствующего решения оперштаба. В некоторых городах и районах сочли, что введенные перед Новым годом для заведений ограничения полностью перестали действовать.

С 1 декабря прошлого года и до 11 января в Челябинской области, чтобы исключить вспышки заражений COVID на вечеринках и новогодних корпоративах, запретили ночную работу и проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах. Часть заведений проигнорировала запрет и попала под санкции.

С начала первой рабочей недели 2021 года рестораторам разрешили работу с 23 часов вечера и до шести утра. Запрет на проведение в них дискотек, музыкальных и развлекательных программ сохраняется. Решение было принято на фоне спада числа заражений и смертности, начавшегося перед новогодними праздниками и сохранявшегося до последнего времени. С 13 января число смертей пациентов с COVID приблизилось к рекордным значениям с начала пандемии, также начали расти показатели заболеваемости.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...