Блогера Илью Варламова, задержанного в Южном Судане, освободили

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Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Илья Варламов был задержан властями Южного Судана 13 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский блогер, урбанист Илья Варламов был освобожден после задержания властями Южного Судана. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Я в самолете. Все свободны. С радостью покидаю южносуданскую землю!», — написал Варламов. При этом блогер резко раскритиковал местных чиновников, обвинив их в коррупции. Урбанист уверен, что эти люди не способны на созидание и назвал их паразитами у власти.

13 января стало известно, что в Южном Судане задержали российского блогера-урбаниста Илью Варламова. Причиной стал найденный в его багаже пульт от дрона, уточняет «Пятый канал». В последствии россияне были отпущены, пишет RT. Однако затем они снова были задержаны. Варламов сообщил, что он и его супруга были заперты в отеле Джубы (столица ЮС).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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