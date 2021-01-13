В Южном Судане задержали российского блогера Илью Варламова. Видео

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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
Илью Варламова задержали из-за пульта от дрона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Южном Судане задержали известного российского блогера-урбаниста Илью Варламова. Причиной стал найденный в его багаже пульт от дрона.

«Они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении», — написал Варламов в своем блоге. По его словам, сотрудники полиции нашли в его багаже пульт от дрона и решили, что блогер запускал устройство на территории аэропорта. Хотя самого дрона у него при себе не было.

Вместе с Варламовым была задержана его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и еще двое их спутников. По информации блогера, их задержали в аэропорту города Капоэты, из которого они намеревались вылететь в столицу Южного Судана Джубу.

URA.RU пыталось связаться с представителями российского посольства в Уганде с целью узнать, обращался ли блогер за помощью в МИД. Однако, имеющийся в распоряжении редакции телефон представительства оказался недоступен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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