В Южном Судане задержали известного российского блогера-урбаниста Илью Варламова. Причиной стал найденный в его багаже пульт от дрона.
«Они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении», — написал Варламов в своем блоге. По его словам, сотрудники полиции нашли в его багаже пульт от дрона и решили, что блогер запускал устройство на территории аэропорта. Хотя самого дрона у него при себе не было.
Вместе с Варламовым была задержана его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и еще двое их спутников. По информации блогера, их задержали в аэропорту города Капоэты, из которого они намеревались вылететь в столицу Южного Судана Джубу.
URA.RU пыталось связаться с представителями российского посольства в Уганде с целью узнать, обращался ли блогер за помощью в МИД. Однако, имеющийся в распоряжении редакции телефон представительства оказался недоступен.
Подписывайтесь на URA.RU в