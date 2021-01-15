В центре Гамалеи призвали обязать россиян прививаться от COVID

Государство должно принудительно вакцинировать от коронавируса. Таким мнением поделился профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Государство должно оказывать давление на граждан в принятии решения о вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа», — сказал Альтштейн. Он отметил, что людям нужно объяснять и немного давить на граждан. Специалист также считает, что для этого не нужно «никого заставлять, набрасываться, штрафовать», сообщает «Ридус».
Ранее издание писало о принудительной вакцинации призывника из севастопольской воинской части Максима Чурилова. Он попал в реанимацию после того, как ему ввели препарат от коронавируса. Однако в пресс-службе Южного военного округа информацию об инциденте опровергли. Президент России Владимир Путин поручил перейти к всеобщей вакцинации от COVID.
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