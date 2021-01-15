В центре Гамалеи призвали обязать россиян прививаться от COVID

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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, вакцина, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, прививка от гриппа, вакцина от гриппа, вакцинация
Анатолий Альтштейн считает, что штрафные санкции для тех, кто отказался от вакцины, не нужны Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Государство должно принудительно вакцинировать от коронавируса. Таким мнением поделился профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Государство должно оказывать давление на граждан в принятии решения о вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа», — сказал Альтштейн. Он отметил, что людям нужно объяснять и немного давить на граждан. Специалист также считает, что для этого не нужно «никого заставлять, набрасываться, штрафовать», сообщает «Ридус».

Ранее издание писало о принудительной вакцинации призывника из севастопольской воинской части Максима Чурилова. Он попал в реанимацию после того, как ему ввели препарат от коронавируса. Однако в пресс-службе Южного военного округа информацию об инциденте опровергли. Президент России Владимир Путин поручил перейти к всеобщей вакцинации от COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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