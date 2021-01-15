Самый мощный иммунитет к коронавирусу формируется у людей, которые переболели им в средней форме. Такими выводами с URA.RU поделился аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Хуже иммунитет формируется у тех, кто перенес в легкой форме и тех, кто тяжело переболел, лежал в стационаре и получал лечение гормональными препаратами», — сказал Болибок. По его словам, у тех, кто переболел в средней форме, иммунитет развивается лучше. Он отметил, что результаты тестов на антитела подтверждают эти выводы.
Такого же мнения придерживается бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. Ученый отметил, что такая тенденция наблюдается и при заболевании другими инфекциями.
Ранее специалисты заявили, что после коронавируса человек подвержен другим заболеваниям дыхательных путей, таким, как пневмония. Они связали это с ослабленным иммунитетом после перенесенной инфекции. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, создатель вакцины от коронавируса «Спутник V» не согласен с позицией Минздрава РФ и считает, что люди, которые уже переболели коронавирусом, все равно должны вакцинироваться, передает телеканал 360. По его мнению, стоит поставить прививку, если у пациента низкий уровень антител.
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