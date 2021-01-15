Попова: в России сформировался общий иммунитет к коронавирусу

В России сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас работает экономика, у нас работают все отрасли, мы научились работать, и у нас наработался популяционный иммунитет», — сказала Попова. По ее словам, это произошло несмотря на невысокие показатели заболеваемости в сравнении с другими странами. Она напомнила, что сейчас Россия находится на 60 месте по совокупной заболеваемости за год в мире на 100 тысяч населения и выше 50 не поднималась, пишет ТАСС.
Ранее Попова заявила, что в первый год вакцинации от COVID-19 прививку могут получить 60% совокупного населения России, пишет «Национальная служба новостей». Всего с начала пандемии с инфекцией столкнулось более 3,5 миллионов человек. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что самый мощный иммунитет к коронавирусу формируется у людей, которые переболели им в средней форме. Московские власти не исключают новой волны коронавируса, передает телеканал 360.
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