Попова: в России сформировался общий иммунитет к коронавирусу

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Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, попова анна
Анна Попова отметила низкую заболеваемость коронавирусом в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас работает экономика, у нас работают все отрасли, мы научились работать, и у нас наработался популяционный иммунитет», — сказала Попова. По ее словам, это произошло несмотря на невысокие показатели заболеваемости в сравнении с другими странами. Она напомнила, что сейчас Россия находится на 60 месте по совокупной заболеваемости за год в мире на 100 тысяч населения и выше 50 не поднималась, пишет ТАСС.

Ранее Попова заявила, что в первый год вакцинации от COVID-19 прививку могут получить 60% совокупного населения России, пишет «Национальная служба новостей». Всего с начала пандемии с инфекцией столкнулось более 3,5 миллионов человек. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что самый мощный иммунитет к коронавирусу формируется у людей, которые переболели им в средней форме. Московские власти не исключают новой волны коронавируса, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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