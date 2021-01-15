Вакцину «Спутник V» испытают на онкобольных россиянах

В России подготовлены общий план и описание методов клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. В ближайшем будущем может начаться набор добровольцев, рассказал ТАСС гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Подготовительные работы, по его словам, проводились совместно совместно с учеными Центра имени Гамалеи. «Мы подготовили дизайн исследования, который находится на согласовании в этическом комитете. <…>. Уже в ближайшее время мы должны начать процесс отбора онкопациентов в группу, которую будем прививать. Надеемся, что это будет быстро, эффективно, и мы увидим, что нет токсичности. Нам понадобится где-то 6-7 месяцев, чтобы оценить влияние вакцины на онкопациентов», — приводит ТАСС слова Каприна.
Собеседник агентства также добавил, что подобных исследований не проводилось еще ни в одной стране. Онкобольным в вакцинации пока отказано. В группу добровольцев могут войти порядка 250 человек, добавил специалист.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что государство должно немного надавить на россиян, чтобы успешно провести прививочную кампанию от COVID-19. Президент РФ Владимир Путин 13 января поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию.
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