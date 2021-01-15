15 января 2021

Собянин расширил список граждан, которые пройдут вакцинацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
Сергей Собянин сообщил, что в Москве начнут прививать новые категории граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С 19 января от коронавируса в Москве начнут прививать индивидуальных предпринимателей, их сотрудников, а также самозанятых. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вакцинацией от коронавируса охватят новые категории работающих москвичей. В частности, поставить прививку теперь смогут индивидуальные предприниматели, их работники и самозанятые граждане», — приводит слова Собянина News.ru. Мэр Москвы также уточнил, что в городе на базе городских поликлиник ежедневно работают 100 пунктов вакцинации.

С 13 января в столице также начали вакцинировать работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и туристических агентств. Вакцинация в Москве стартовала 5 декабря. Власти Москвы намерены привить от COVID-19 около шести-семи миллионов жителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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