Собянин расширил список граждан, которые пройдут вакцинацию

С 19 января от коронавируса в Москве начнут прививать индивидуальных предпринимателей, их сотрудников, а также самозанятых. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Вакцинацией от коронавируса охватят новые категории работающих москвичей. В частности, поставить прививку теперь смогут индивидуальные предприниматели, их работники и самозанятые граждане», — приводит слова Собянина
С 13 января в столице также начали вакцинировать работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и туристических агентств. Вакцинация в Москве стартовала 5 декабря. Власти Москвы намерены привить от COVID-19 около шести-семи миллионов жителей.
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